Basın kartı gönüllerde “sarı” Olmaya devam ediyor

Başbakanlık’a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’na devredildi. Bu devirden sonra basın kartlarında da yenilemeye gidildi “sarı” kartlar yerini “turkuaz” basın kartlarına bıraktı. Kartın bu rengi ise kimseyi memnun etmedi.

Basın sektöründe çalışanlarının hayali gerekli süreyi doldurduktan sonra “sarı” basın kartını elde etmektir. Bu kartı almayı istemek sadece onun avantajlarından faydalanmak istemek değildir. Bu kart gazeteciliğinizin tescili niteliğindedir. Sarı rengi, kartla öyle bir bağdaşmıştır ki basın kartına kimse sadece basın kartı demez. “Sarı Basın Kartı” der. Her ne kadar son yıllarda kart gerekli önemi yitirmiş olsa da yinede kartın bilinirliği, basının sektörünün eski güzel günlerini çağrıştırıyor oluşu karta sahip olmak isteyen sektör çalışanlarını da motive ediyordu.

Ancak Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığına devredilmesiyle birlikte sarı basın kartı da tarih oldu. Başbakanlık’a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’na devredildi. Devir işlemlerinin ardından basın kartlarında da bir yenilemeye gidildi. Artık tarihi sarı basın kartları yerini turkuaz basın kartlarına bıraktı.

Bu karar yerli, ulusal basın fark etmeksizin her konumdan basın çalışanlarının tepkisini çekti. Sektörle özdeşleşmiş olan sarı basın kartların değişimi bir anlamda sektöründe kabuk değiştirdiğinin göstergesi oldu. Çünkü sarı basın kartları saygınlığını yitirmek üzereydi. Bu değişimle birlikte hem kartın bilinen o rengi değişti hem de saygınlığını yitiren sektöre bir darbe daha vuruldu. Her ne kadar az bir kesim yeni kartları beğenmiş olsa da çoğunluk tarihi hatta efsanevi “sarı basın kartını” şimdiden özlemeye başladı.

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Gazetecilik mesleği çocukluk hayalimdi. Araştırma, kamuoyunu aydınlatma, haber verme güdüsü küçüklükten beri içimi kemiren bir davranış şekliydi. Birgün bende usta gazeteciler gibi olacağım ve Türk basınında yerimi alacağım düşüncesiyle sektörde 3 yıla yakın süredir çalışmaya devam ediyorum. Sarı basın kartı da bu işe girdiğimin artık resmi olarak gazeteciliğe adım attığımın en büyük göstergesiydi.

Ankara yerel basınında uzun süredir başarıyla çalışan muhabir arkadaşlarımızın için sarı basın kartı ve yeni turkuaz basın kartı neleri ifade ediyor görüşlerini aldık.

Başkent Gazetesi Zehra Şahindokuyucu:

Zehra Şahindokuyucu

Yeni basın kartlarını hem şekil hem renk açısından beğenemedim. Yıllardır var olan bir ezber bozuldu bu kart rengiyle…Mavi ile karışık bir pembe çok ilginç görünüyor bir kamu kurumu belgesi olarak…

Ben diğer gazeteci arkadaşlarımın da beğenmediğine şahit oldum…Bu nedenle sarı basın kartlarına tekrar dönülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ticari Hayat Gazetesi Seda Tolmaç:

Seda Tolmaç

Yerel basın mensupları olarak, yeni basın kartlarımızı almaya başladık. Herkes gibi benim de dikkati çeken şey, basın kartının renginin değişerek turkuaz-pembe olarak hayatımıza girmesi. ‘Sarı Basın Kartı Yönetmeliği’ diye bir kavram varken ve uzun yıllardır var olan ‘sarı basın kartı’ anlayışı meslekte yer edinmişken, yeni basın kartının rengini oldukça garipsedim.

Basın kartlarının renk ve format olarak neden değiştiğini sorduğum bir yetkiden “Yeni basın kartları, gerçekten çalışan gazetecileri ayırt etmek ve çalışmadığı halde veya gazeteci olmadığı halde sarı basın kartına sahip kişileri tespit ederek engellemek amacıyla daha donanımlı bir formata kavuşturuldu” yanıtını alsam da, bu tür denetimin ‘basın kartı’ denildiğinde akla gelen renk olan sarıyı değiştirmeden de sağlanabileceği düşüncesindeydim.

Bunun dışında sarı basın kartının üzerinde dünya haritası varken, yeni basın kartlarında bu haritanın kaldırılması ve sarı basın kartlarında yer alan nüfus bilgilerinin de azaltılmasıyla yeni basın kartları daha sadece bir şekilde karşımıza çıktı. Yani yapılan tüm değişliklerle meslekte yer edinen sarı basın kartı anlayışı tamamen başka bir format kazandı. Ancak, mesleğe başlayan herkesin hayali olan ‘sarı basın’ kartının değiştirilme yoluna gidilse de, alışılmışın dışına çıkılmadan sadece ‘işlev’ bakımından bir değişiklik yapılması daha doğru olurdu.

Anayurt Gazetesi Tamer Arda Erşin:

Tamer Arda Erşin

Yeni basın kartları bütün basın çalışanlarını şaşırttı. Artık sarı basın kartı diyemeyeceğimiz bir şekil aldı. Bu değişiklik aslında buz dağının görünen yüzü. Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği hatırlamak gerek. Basın kartının iptal edilmesiyle ilgili bölüme, “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi. Bu birçok basın kartının iptal edileceği ve bunun keyfi bir şekilde yapılacağı anlamına geliyor çünkü ifadeler muğlak ve ucu açık. Sonra Basın Yayın Enformasyon, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oldu. Basın kartlarını doğrudan Cumhurbaşkanı kontrol edecek ki Avrupa’da tam tersi bu işi meslek örgütleri yapar. Tüm bunlara SETA raporu ve Basın İlan Kurumu’na SETA Koordinatörü’nün kardeşinin atanması eklendiğinde artık Türkiye’de iktidar güdümlü gazetecilik var diyebiliriz. Tabiki bazı basın organlarını bu söylemin dışında tutuyorum. Sözün kısası kart şekilsel değişiklik yaşamadı, gazetecilik yaptırmamak üzere değişti.

Zafer Gazetesi Alper Şaşmaz:

Alper Şaşmaz

Yeni basın kartlarının güzel tasarlandığını düşünmüyorum. Çevremde de kimsenin beğendiğine şahit olmadım. Üniversite yıllarımızdan beri hepimizin dilinde olan ‘sarı basın kartı’ kavramının yerini bu yeni tasarımlı kartlara bırakması hiç iyi olmadı. Eskiden sarı basın kartı tabir olarak bir anlam ifade ediyordu ve sanırım dünyada tek olma özelliği taşıyordu. Sarı olması basın mensuplarını ayırıcı nitelikteydi ve yıllardan beri gelen bir alışmışlık vardı. Şimdi ise kart göstermenin zorunlu olduğu haberlerde polisler, güvenlik görevlileri ve kamu personelleri bu kartların yenilenmesine alışmış görünmüyor. Aynı durum özel halk otobüsleri için de geçerli. Zaten serbest kart statüsünde olduğu için gereksiz tepki gösteren özel halk otobüsleri çalışanları, ‘basın kartı sarı olur bu geçersiz’ diyebiliyor. Bir de onlara laf anlatmak gerekiyor. Keşke kartlar eski sarı basın kartı formu ile devam etseydi ama tek değişim tedarik eden kurum ve damga bilgilerinde olsaydı.

Güçlü Anadolu Gazetesi Kadir Gürhan:

Kadir Gürhan

Basın kartları konusunda yılan hikayesine dönen bir süreç ile karşı karşıya bırakılmış durumdayız. Süreç uzadıkça baskı da artıyor. Eskiden Başbakanlığa bağlı olan Basın Enformasyon şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesine bağlandı. Yeni kurumdan talep edilen kartların verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik sürdükçe gazetecilerin üzerinde ki stres de gün geçtikçe artıyor. Her gün tutuklanma ve işinden olma kaygısı ile yaşayan gazeteciler yeni bir kaygı ile daha yaşamak zorunda bırakılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığına sarı basın kartının verilip verilmemesi konusunda geniş yetkiler verildi. Oysaki basın kartlarının bağımsız iletişim kurumları ve medya örgütleri tarafından verilmesi gerekir. Çoğu meslektaşımın kartın rengine ve boyutuna takıldığını görüyorum. İşlevsiz bırakılan bir kartın renginin ne önemi olabilir? Gün geçtikçe basın kartının içi boşaltılıyor. Bu gerçekleştikçe kamu adına haber yapan gazetecilere de saygı yok oluyor. Bunu sokakta ve herhangi bir eylemde karşılaştığımız güvenlik görevlilerinin tavrında görebiliyoruz. Özgür basının özgür toplum ile mümkün hale gelebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sürecin basın özgürlüğü adına daha iyi mi daha kötü mü olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu süreci örgütlü ve bir arada durarak aşabileceğimizi düşünüyorum.

Ticari Hayat Gazetesi Halil Yatar:

Halil Yatar

Yeni basın kartları güvenlik açısından başarılı olsa da basın kartı ruhundan uzaklaşmış. Basın kartının uluslararası alanda sabit bir rengi vardır; SARI. Tarihi çok eskilere kadar uzamasa da yüz yılı aşkın süredir tüm dünyada sarı renktedir. İlk defa farklı renkte bir basın kartı kullanacağız, alışmamız zaman alacaktır. Kartını yeni alan arkadaşlar için bu süreç daha kolay olsa da sürekli basın kartı sahipleri, ustalarımız bu sürece alışmakta zorlanacak…