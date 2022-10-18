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DEZENFORMASYONLA mücadele düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.



​Sosyal medyada yanıltıcı bilgi verilmesinin önüne geçecek düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İnternetten yayın yapan kuruluşlar, basın kanunu kapsamına alınarak yeni haklara kavuştu.



Kanuna göre, yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.



Basın Kanunu’nun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek de eklenecek. Basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri, kanun kapsamına dahil edilecek.



İnternet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Düzenlemede ‘internet haber sitesi’, ‘İletişim Başkanı’, ‘İletişim Başkanlığı’, ‘Basın Kartı Komisyonu’, ‘medya mensubu’, ‘enformasyon görevlisi’ de tanımlanıyor.



Bu Kanunun; 20’nci, 21’inci, 22’nci, 25’inci, 26’ncı ve 27’nci maddeleri ile 28’inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentleri 1.4.2023 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecek.