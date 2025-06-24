Toplantıda, çeşitli şehirlerdeki gazeteler ve internet haber sitelerine ziyaretçi trafiği, kadro yapısı, teslim yükümlülüğü ve baskı esaslarına uymadıkları gerekçesiyle 3 güne kadar resmî ilan ve reklam kesme cezaları verildi. Bu kapsamda;

Amasya, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Yozgat, İzmir ve Sivas ’ta toplam 10 internet sitesi,

Artvin, Balıkesir, Bursa, Elazığ, Zonguldak, Isparta, Şırnak, Trabzon gibi illerde yayımlanan çeşitli gazeteler ve haber siteleri,

195 sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince cezalandırıldı.

İtirazlar Reddedildi

Bazı yayın organlarının daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarına yaptıkları itirazlar da toplantıda değerlendirildi. Isparta, Çanakkale, Trabzon ve Ankara’daki internet siteleri ve gazetelerin başvuruları olumsuz sonuçlandı ve cezalar kesinleşti.

Alan Adı Değişikliği Onaylandı

Toplantıda ayrıca Balıkesir'deki bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi değerlendirilerek onaylandı. Bu karar, benzer durumdaki medya kuruluşlarına örnek teşkil ediyor.

Basın Çalışanlarına Faizsiz Borç Desteği

Basın İlan Kurumu, sosyal sorumluluk kapsamında 25 basın mensubuna kişi başı 12.000 TL olmak üzere toplam 300.000 TL faizsiz borç verme kararı aldı. Borçlar, 12 ay vadeli ve geri ödemeli olacak.

Süreli Yayınlara Kredi Desteği

Toplantıda ayrıca Muğla, Aydın ve İzmir'de faaliyet gösteren bazı gazeteler ve internet haber sitelerinin kredi talepleri olumlu karşılandı. Bu adım, yerel basının ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Toplantı Notu: BİK’ten Yerel Medyaya Hem Denetim Hem Destek

Basın İlan Kurumu’nun 13. Yönetim Kurulu Toplantısı, medya sektöründe denetim ve destek mekanizmalarının birlikte işlediğini bir kez daha ortaya koydu. İhlallere karşı yaptırımlar uygulanırken, çalışanlara maddi destek sağlanması ve süreli yayınların kredi taleplerinin karşılanması dikkat çekti.

📌 Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı 13. Toplantısı gerçekleştirildi.



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