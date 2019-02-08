Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgi göstermesi, sık sık Beştepe Külliyesi’nde ağırlaması, ayrıca maaşlarının artırılması muhtarlığı çok cazip bir noktaya getirdi, kuruma adeta iade-i itibar sağladı.

Sokakta yürürken muhtar adaylarıyla ilgili çok sayıda ilan ve broşür sıkıştırılıyor elime.

Apartmanımızın posta kutusunda da muhtar adayları arasındaki büyük yarışı gözleyebiliyorum.

Sadece Ankara’da değil, yurdun dört bir yanında mahalle ya da köye muhtar seçilebilmek için mücadele eden binlerce aday var.

Örneğin, Bilecik-Bozüyük’te 9 mahallede 9 kadın muhtar adayı erkek adaylarla yarışa girmişler.

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Muhtar adayları 31 Mart’taki seçimi neredeyse siyasi partilerden daha fazla ciddiye alıyorlar.

Bunu sloganlarında da görmek mümkün:

“Başın düşerse dara, muhtar Kamil’i ara” diyor bir muhtar adayı.

“Partiniz ne olursa olsun, muhtarınız Abidin olsun” sloganı da fena değil doğrusu.

“Oylar sizden, hizmet bizden”, “Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak” sloganları da seçmen ilgisini çekecek cinsten.

Muhtar adaylarının şu sloganlarını da yabana atmamak gerekiyor:

-“Ne solcuyuz, ne sağcı, Osmancıyız Osmancı”

-“Hem iş, hem aş, muhtarınız Yaşar Gardaş”

-“Muhtarlıkta olmaz rant, mahallede değişim şart”

-“Siz beni takip edin, ben yolu biliyorum.”

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Tabii, arada dudak bükülecek sloganlara da rastlanıyor.

Bir kadın muhtar adayı, “Bıcır bıcır muhtar, gıcır gıcır yollar” diyerek hazırlanıyor seçime.

Bir erkek muhtar adayının şu sloganı da kafiyeyi tutturma telaşıyla komik olmuş:

“Tin tin tin, muhtarınız Selahattin!”

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Her şeye karşın demokratik bir yarış yapılıyor muhtar adayları arasında.

İlgi ve sempatiyle izliyorum.