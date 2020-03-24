Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına olduğu gibi halkın haber alma hakkını sağlayan basın organlarına da destek vermesi gerektiğini belirten Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar “Basın çalışanlarına sağlık kiti verilmeli” dedi.

Sağlık çalışanlarının Korona virüsüne karşı korunmasına yönelik alınan önlemlere dikkat çeken GMD Başkanı Umut Emre Çınar aynı şekilde basın çalışanlarına destek sağlanmasını istedi. Basın çalışanlarının haber yapmak ve vatandaşa ulaştırmak için birçok sıkıntıyla karşılaştığını belirten Çınar şöyle konuştu:

Basın mensuplarının çalışması için korunması gerekiyor

Basın mensuplarının çalışarak halka haber verebilmesi için gerekli önlemler alınarak korunması gerektiğini belirten Çınar “Bilindiği üzere vatandaşlarımızın birçoğu sağlık çalışanlarını ön planda tutuyor. Ön planda tutulması da oldukça normal bir süreç çünkü ciddi bir emek harcayarak hepsi elini taşın altına koyuyor. Ancak bu süreci vatandaşlara kamuoyuna duyuran bir de basın mensupları var takdir edilmesi gereken. Basın mensupları haftanın her günü sahada çalışmak halkı bilgilendirmek için insanların içerisinde bulunmak zorunda kalıyor. Basın mensupları çalışmalı ki vatandaşların olup bitenden haberleri olsun. Bu bağlamda da basın mensuplarının çalışabilmesi için korunması gerekiyor.” dedi.

Basın çalışanlarınsa sağlık kiti verilmeli

Sağlık Bakanlığı’nın basın çalışanlarına kendilerini koruması bağlamında destek sağlaması gerektiğine dikkat çeken Çınar “Sağlık Bakanlığı’nın basın çalışanlarının bağlı bulunduğu gazete, televizyonlara yani medya kuruluşlarına destek olması gerekiyor. Basın çalışanlarına sağlık kiti verilmesi düşüncesindeyim. Bu kitin içerisinde dezenfektan malzemelerinin olduğu, eldivenlerin olduğu, maskelerin olduğu ya da daha bizim bilmediğimiz ama daha elzem olan alkol bazlı mendillerin olduğu ve buna benzer materyallerin olduğu bir sağlık kiti verilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreç sağlıklı değil

Kapalı ortamlarda basın toplantılarına katılmak zorunda kalan basın çalışanları için yaşananların sağlıklı bir süreç olmadığını dile getiren Çınar “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca büyük bir emek sarf ediyor. Bu çabaların neticesinde de halkı bilinçlendirmek için basın toplantısı düzenliyor. Bizim meslektaşlarımız da kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantılarına katılım sağlıyorlar. Durum böyle olduğu için basın çalışanı arkadaşlarımız günün belli bir saatini sahada olup bitenleri, yaşananları bir şekilde vatandaşlara aktarmaya çalışıyorlar. Basın çalışanları birebir insanlarla temas halindeler. Yaşanan bu süreç çok sağlıklı bir süreç gibi görünmüyor.” şeklinde konuştu.

Sporcuların dahi yakalandığı virüs basın çalışanları için büyük risk

Sporcuların toplumda en sağlıklı birey olarak dikkat çektiklerine değinen Çınar “En sağlıklı insanlar toplum arasında sporcular olarak bilinmektedir. Bilindiği üzere korona virüsü sporcularda da çıkmaya başladı. Özellikle profesyonel sporculara kulüpler tarafından çok iyi bakılır bütün sağlık testleri yerine getirilir, en ufak bir sıkıntıda tekrar teste tabi tutulur ancak görüyoruz ki Fenerbahçe Basketbol takımının bazı sporcularında Covid-19 virüsüne rastlandığı söyleniyor. Bu risk profesyonel sporcular için bile varsa sahada olan, vatandaşlarla temas halinde olan, kapalı ortamlarda kalabalık ortamların içine giren bizim basın mensuplarımız için de vardır. Bu virüs basın çalışanları için daha büyük riskler taşıyor. Basın çalışanlarının evlerinde çalışma gibi bir durumu söz konusu değil. Basın çalışanı toplantılara katılmasa dahi sahada haber üretmek zorunda kalıyor.” dedi.

Basın mensuplarına sahip çıkılmalı

Halkın haber alma hakkını sağlayabilmek için ellerinde gelen çabayı sarf eden basın çalışanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çınar “65 yaş üstü vatandaşlarımıza bilindiği gibi sokağa çıkma konusunda kısıtlama getirildi. Ancak basın çalışanlarımızın sayesinde biz bu haberleri görüyoruz, izliyoruz, duyuyoruz ve okuyoruz. Kısıtlama sonrasında bıçak çeken, küfür eden, fiziksel temasta bulunmak isteyen insanları izledik. Kimin ne olduğunu biz bilemiyoruz maalesef. Karşımızdaki insan virüs taşıyor mu, taşımıyor mu bunlar sıkıntılı ve zor süreçler. Basın mensupları kesinlikle bunlardan korunmalı. Sağlık Bakanlığı nasıl ki sağlık çalışanlarına sahip çıkıyorsa basın mensuplarına da sahip çıkılması gerektiği düşüncesindeyim. Bu sahip çıkma Sağlık Bakanlığı üzerinden de olabilir, iletişim daire başkanı Fahrettin Altun üzerinden de olabilir.

Sarı basın kartına sahip olanlar ya da bu süreci takip eden bir şekilde açıklamaların yapıldığı bakanlıklara akredite olmuş basın mensuplarımıza en azından sağlık ve hijyen kiti verilmesi gerekiyor diye düşünmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Muhabirlere dezenfektan ürünleri verilmeli

Bazı basın kuruluşlarının önlem almak için evlerinde çalışmaya başladığını aktaran Çınar dışarıda görev yapan muhabirlere de dezenfektan verilmesi gerektiğini belirterek “Bazı basın kuruluşları kendi içlerinde aldığı karar gereği ofis ortamında değil evlerinde çalışıyor. Bu durumu hem ulusal basında hem de yerel basında görmemiz mümkündür. Bu durum olması gereken bir şey ancak daha önce belirttiğim gibi arkadaşlarımız gazeteye ya da televizyona gitmiyor. Yine sahada haber çıkartmaya çalışıyor haberi çıkarttıktan sonra haber merkezine değil evine dönüyor. Genel olarak ofis çalışanlarında yani sayfa sekreterleri, editörler, grafikerler ya da yazı işleri müdürlerinde bu durum bir problem oluşturmuyor. Ancak sahada haber peşinde koşan muhabir arkadaşlarımız bu süreçte sıkıntı yaşıyor. Medya kuruluşları gerçekten ciddi bir önlem almak istiyorlarsa “evet biz ofisi kapatıyoruz ancak bu hijyen kitlerini de sahada çalışacak arkadaşlara veriyoruz” demeleri gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi eldiven, hijyenik alkollü ıslak mendil, maske gibi malzemelerin muhabir arkadaşlarımıza sağlanması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Halkın haber almasını sağlıyorlar

Çınar “Bu süreç gerçekten zor bir süreç umut ediyoruz ki daha fazla kayıp vermeden, daha fazla vakaya sebep olmadan bir şekilde atlatırız. Bizler için basın mensupları çok önemli ve değerli. Herkes için de öyle olması gerekiyor. Sonuç olarak halkı uyaran bilgi veren bir çalışan grubundan söz ediyoruz. Anayasadaki maddeye göre halkın haber alma hakkını temin eden bir organ. Temin etmekte yaşanan bir sıkıntı yaşanıyor bir an önce problemler çözülmeli önerilerimize kulak verilmeli. Basın çalışanları için önce bir sağlık ve can güvenliği oluşturulması lazım ki onların sayesinde olup bitenden insanlar rahat bir şekilde haberdar olmalı. Muhabirler gönül rahatlığı ile oldubittiye getirmeden haberlerini yapabilmeli. Sonuç olarak muhabir arkadaşlarımız sadece kendi sorumluluğunu taşımıyor. Onlarında bir ailesi var. Belki evlerinde yaşlı aile bireyleri var. Bu sorumluluk aslında bir kişiye yüklenmiyor. Muhabir arkadaşlarımızın birçoğu genç olabilir ancak evlerine girdiklerinde başka bir sorumluluğun içerisinde kendilerini buluyorlar. Bunların değerlendirilerek düşünülmesi gerekiyor.” diyerek sözlerine son verdi.

Genç Medyacılar Derneği basın organlarına ve bakanlıklara çağrıda bulundu

GMD Başkanı Çınar; “Basın mensuplarına hijyen kiti verilmelidir”

Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar; “Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve halkın haber alma hakkını temin edebilmek için basın mensuplarımız sürekli görevlerinin başında. Bu yüzden basın mensuplarımızı da düşünmeli ve sürekli sahada olan gazetecilere hijyen kiti verilmelidir” dedi.

GMD Başkanı Umut Emre Çınar, dünyayı sarsan, ülkemizi de etkisi altına Koronavirüs konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için sahada görev yapan yazılı ve görsel medya çalışanlarının durumları ile ilgili açıklamada bulundu.

Salgın, savaş veya doğal afet gibi durumlarda sağlık ve güvenlik personellerinin dışında basın mensuplarının, vatandaşların haber alma ve bilgilendirilme misyonunu yerine getirmek için sahada türlü zorluklara karşı fedakarca çalıştığını kaydeden Çınar, “Basın emekçilerimiz her koşulda olduğu gibi virüs salgını sürecinde de sahada, görevlerinin başında. Vatandaşlarımızı olup bitenlerden haberdar edebilmek için, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız da bu virüse karşı korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Salgın ile ilgili yapılan basın toplantılarında ve karantina alanlarında haber yapmak için bulunan basın mensupları için risklerin arttığını belirten Çınar, “Bu konuyla ilgili de bir tedbir alınmalı ve basın mensuplarının bu virüsten etkilenmelerinin önüne geçilmelidir. Bu anlamda meslektaşlarımıza başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, medya kuruluşları tarafından hijyen kitlerinin verilmelidir” şeklinde konuştu.

Virüse karşı bağışıklık sisteminin korunmasında uyku düzeninin çok önemli olduğu yönünde uzmanların açıklamalarını da hatırlatan Çınar, “Bu konu ile ilgili medya kurumları mesai düzenlemesi yapmalıdır. Uzun çalışma saatlerinin önüne geçilerek, vardiya sistemi oluşturulmalı, salgını takip eden basın mensuplarının uyku düzenlerinin korunması sağlanarak bağışıklık sistemlerinin çökmesinin önüne geçilmelidir” dedi.