Başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı kurtardılar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de kafası teneke kutuya sıkışan ayı, bölgede çalışan işçiler tarafından kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünde işçiler, yiyecek ararken başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı fark etti. Yaklaşık 2 saat böyle dolaşan ayı, işçilerin makasla tenekeyi kesmesiyle kurtarıldı. Başı tenekeden kurtarılan ayı kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yavru ayıyı kurtaran işçilerden Mesut Katırcı, “Başında sıkışmış teneke kutusuyla çaresizce koşup duran bir ayı gördük. Arkadaşlarla birlikte yakalamak ve başındaki teneke kutusunu çıkarmak için etrafını sardık. Arkadaşların yardımıyla ayıyı yere yatırıp makasla başındaki tenekeyi kesip kurtardık. Zamanında müdahale etmeseydik belki hayvan ölebilirdi” dedi.

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