Başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı, karla mücadele ekipleri kurtardı  

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde, yiyecek arararken, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şemdinli’de askeri üs bölgesinin yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, yiyecek ararken, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı fark etti. Ekipler, acıyla çevrede dolanan ve kutudan kurtulmaya çalışan ayı için karla mücadele çalışmasına ara verdi. Yavru ayı, karla mücadele ekiplerinin uğraşları sonucu teneke kutudan kurtuldu. Yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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