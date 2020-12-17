Başhekimin, hemşirelere ‘Ben salağım’ yazdırdığı iddiasına soruşturma (3)

BAKAN KOCA: BÖYLE BİR DAVRANIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, ‘Ben salağım, servisimden başka servise gittim’ yazdırdığı olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, “Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir” ifadeleriyle ‘Başhekimin davranışı kabul edilemez’ başlıklı bir açıklama paylaştı. Bakan Koca’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur. Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir. Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan, başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir.”

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