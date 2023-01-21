Başbakanlığın tek adayı Chris Hipkins: İşçi Partisi son oylama için yarın toplanacak

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YENİ ZELANDA, (DHA) – Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Perşembe günü İşçi Partisi Lideri ve Başbakanlık görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından dün Eğitim, Polis ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Milletvekili Chris Hipkins’in parti liderliği için tek aday olduğu açıklandı. Hipkins, İşçi Partisi’nin yarın toplanacağını duyurarak parti liderini ve dolasıyla yeni Başbakanı seçeceğini ifade etti.

Yeni Zelanda’da Başbakanlık görevi, Birleşik Krallık Hükümdarı tarafından İngiltere gibi genel seçimlerde en fazla oyu alan partinin liderine veriliyor, görev süresi bitmeden önce ayrılan Başbakanın yerine parti milletvekilleri toplanarak hem parti liderini hem de Başbakanı seçiyor.

Ardern’in istifa açıklamasının ardından dün hükümette olan İşçi Partisi Liderliği’ne Milletvekili Chris Hipkins’in ‘tek aday’ olduğu açıklandı. Duyurunun ardından Ekim’deki genel seçimlere kadar Başbakan olarak Yeni Zelanda’yı yönetmesi beklenen Hipkins, sosyal medya hesabından şunları kaydetti;

“Hutt’tan gelen bu çocuk için büyük bir gün oldu. İşçi Partisi Lideriliğinin ve dolayısıyla Yeni Zelanda Başbakanlığının tek adayı olduğum için onur ve gurur duydum. Böylesine güçlü, yetenekli ve birleşmiş bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum. Yeni Zelanda’nın geleceği ve önündeki fırsatlar konusunda inanılmaz derecede iyimserim. Yarın İşçi (Parti) ekibi son oylama için Wellington’da toplanacak ve ardından doğruca işe dönecek. Sabırsızlanıyorum!”

CHRİS HİPKİNS KİMDİR?

Chris Hipkins (44), ilk olarak 2008’de milletvekili olarak parlamentoya seçildi ve Kasım 2020’de Covid-19 Bakanı olarak atandı. Hipkins hali hazırda Yeni Zelanda’nın Eğitim, Polis ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapıyor.

Yarın gerçekleştirilen son oylamada Hipkins’in parti lideri seçilmesi halinde Jacinda Ardern, Birleşik Krallık hükümdarı Kralı 3. Charles adına Hipkins’i, Başbakan olarak atayacak ve Birleşik Krallık hükümdarına bağlı Yeni Zelanda Genel Valisi’ne istifasını sunacak.

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