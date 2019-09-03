  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Başbakanını “defolun” diye kovan AKP

      Orhan Uğuroğlu -
      “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” atasözü aslında siyasi partilerimizin anayasası olan tüzüklerinin, “değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” hükmüdür.
      Yazarlar

      Adlî Yıl Açılışı Dolayısıyla Anadolu Kadıaskerinin İbretlik Hikâyesi

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Bugün, 2019- 2010 Adlî Yıl Açılış törenini izledik. Yüksek Yargımızın Başkanları, Baro Başkanı ve Cumhurbaşkanımız önemli mesajlar verdiler.
      Yazarlar

      Nasıl bir yargı reformu?

      Nuri Kayış -
      Son günlerin en çok tartışılan konusu yargı reformu.
      Yazarlar

      Arjantin, Lübnan ve Türkiye

      Murat Özbülbül -
      Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabde Başkanlık Sarayında, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine ekonomi toplantısı düzenlendi.
type here...