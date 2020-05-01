Sokağa çıkma yasağı günlerinde Youtube’dan oyun film ve konser izleyerek geçiriyorum zamanı.

Son olarak Ron Clark ve Sam Bobrick’in yazdığı, Ali Poyrazoğlu’nun hem yönetip hem başrolde oynadığı “Oğlum Çiçek Açtı” oyununu izledim.

Hoş olmasına karşın içi boş olmayan bir komedi bu.

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ABD’de mütevazı bir kasabada kuru temizleyicilik yapan maço özellikleri de taşıyan muhafazakar baba, eşi evi terk edince ani bir kararla Los Angeles’te yaşayan oğlunu ziyarete gider.

Ve burada görür ki oğlu eşcinseldir ve yine kendisi gibi eşcinsel biriyle yaşamaktadır.

Yetiştiği kültürel iklim nedeniyle bu tabloya önce şiddetle karşı çıkıp oğluyla kavga eden baba, yaşadığı kimi olayların etkisiyle ciddi bir değişim sürecine girer ve oyunun sonunda insanların yaşam biçimlerine ve cinsel tercihlerine karışmanın pek doğru olmayacağı noktasına varır.

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Ali Poyrazoğlu hayranlık uyandıracak bir başarıyla canlandırıyor babayı.

Onu izlerken kimi zaman kahkahalarla gülerken kimi zaman gözlerinizin yaşarmasına engel olamıyorsunuz.

Diğer oyuncular, Selma Sonat, Levent Can, Nur Gürkan ve Çağlayan Sevinçer de üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalışıyorlar.

Burada küçük bir eleştirim var:

Levent Can, daha feminen olabilirdi.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Sokağa çıkmanın yasak olduğu bu günlerde ev mahpusluğunun olumsuz etkilerini azaltmaya katkıda bulunacak bir oyun bu.