BAŞARILI BELEDİYECİLİĞİN ADI “ÇANKAYA”

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Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.

Çankaya’nın 2023 bütçesi 3 milyar 900 milyon olarak belirlenirken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bütçemiz 950 bin Çankayalıya eşit şekilde ve tamamen kamu yararı gözetilerek harcanacaktır. Her bir kuruşunu namusumuz bilip harcıyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Çankaya Belediyesinin 2023 bütçesi 3 milyar 900 milyon olarak belirlendi.

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Ekonomik krize ve tüm zorluklara rağmen borç almadan, kredi kullanmadan Çankaya Belediyesinin öz kaynakları kullanarak hizmetlerini hayata geçirdiğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hizmete açacağımız Çayyolu Hizmet Binası ile birlikte ocak ayından itibaren artık kiracı olarak değil tamamen kendi mülklerimizde halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar doğru ve liyakatli yönetim anlayışı ile göreve geldiğimizde 554 milyon TL olan belediye bütçemizi, 2022’de 2.170 milyon TL’ye ulaştırdık. Yani belediyemizi 4 kat büyüttük; 4 kat güçlendirdik. Belediyemizi kendi öz gelirleri ile ayakta duran, sağlam bir mali yapıya kavuşturduk. 2023 yılında, bir Büyükşehir ebadında olan 3 milyar 900 milyon liralık rekor bütçe ile gelirlerimizi tutturarak borçlanmadan, kredi kullanmadan projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

“BÜTÇEMİZDE FAİZ SIFIR. BİR KURUŞ KREDİ VE BORÇ KULLANMADIK”

Alper Taşdelen, oy birliği ile kabul edilen 2023 yılı bütçesi hakkında şunları söyledi: “Bütçemiz 950 bin Çankayalıya eşit şekilde ve tamamen kamu yararı gözetilerek harcanacaktır. Her bir kuruşunu namusumuz bilip harcıyoruz. Sekiz yıldır görevdeyiz ve sekiz yıldır Çankaya Belediyesi olarak bir kuruş borç almadık, bir kuruş kredi kullanmadık. O nedenle bütçemizde faiz sıfır. Bütçede faizin, borçlanmanın sıfır olması önemlidir. Bütün yatırımlarımızı, harcamalarımızı kendi kaynağımızla yapıyoruz. Bugünü kurtarmak için yarından çalmadan kendi öz kaynaklarımızla bütün hizmetlerimizi götürüyoruz. Allah nasip ederse bunu da dönemimizin sonuna kadar devam ettireceğiz. 3 milyar 900 milyonluk bütçe aynı zamanda bir iddiadır, hedeftir. Sekiz yıldır tüm gerçekleşmelerimizi yüzde 90-95’in üzerinde yaptık. 3 milyar 900 milyonluk bütçe aynı zamanda bir denk bütçe olması noktasında gelirleri de arttıracağımızın mesajını veriyor.

Çankaya’yı ve Çankayalıları ileri götürmek ve Atamıza layık olmak için var gücümüzle çalışmaya, hizmet üretmeye ve Çankaya’da yaşayan her vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.”