TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Muhsin Yaşar, aile ortamının başarılarındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu kaydetti. Milli Takım’da kalıcı olmak istediğine işaret eden Yaşar ayrıca, kendisine yönelik Bursa tribünlerinin desteğinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başarılı genç oyuncusu Muhsin Yaşar, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde süren 24 yaşındaki oyuncu, alışkın olmadıkları bir sürecin yaşandığını dile getirerek, “Bu dönemde ilk önce evde kalıp sağlığımıza dikkat etmeye çalıştık. Bu süreçte tabii ki evde yapılabilecek egzersizlerle de formumu korumaya çalışıyorum” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun ligleri tamamlamayı istediklerini kaydetmesinin ardından, lig ve Avrupa’da yoğun bir fikstürün kendilerini bekleyeceğine işaret eden genç basketbolcu, bu sürece ilişkin ise “İlk etapta yavaş yavaş idmanlara başlayarak sakatlık riskini ortandan kaldırmamız lazım. Sonrasında da kalan maçlara iyi konsantre olup bir şekilde oynamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“EN GÜZEL ANILARIM BURADA”

TOFAŞ Spor Kulübü altyapısından yetişen ve uzun yıllardır Bursa temsilcisi adına ter döken Muhsin Yaşar, kulüp olarak yakaladıkları başarının etkeni olarak aile ortamını gösterdi. Yaşar, “11 yıldır TOFAŞ’tayım, burada bir çok anım oldu. En güzel anılarım, sevinçlerim, üzüntülerim burada. Buradaki aile ortamı başarıların en büyük nedenlerindendir. Son 5 yıldır Orhun (Ene) ağabey ile oturmuş bir kadromuz var Bursa tribünleriyle yakaladığımız uyum sayesinde başarılı bir seviyeye ulaştık” diye konuştu.

“ORHUN ENE, SAHA DIŞINDA DA BİZE AĞABEY OLDU”

Takımdaki rolü ve kişisel gelişimini de değerlendiren Yaşar, son 2 sezonda takımdaki artan sorumluluğuna dair ise “Uzun oyuncunun forma bulması biraz zor oluyor açıkçası. Ben de son 2-3 yılda fiziksel gelişimim ve basketboldaki eksiklerim üzerine çok çalıştım. Son 2 sezonda oynamaya başladım forma şansı buldukça heyecan ve stres azaldı. Taraftarlarımızın da desteğiyle çok daha iyi oynamaya başladım” yorumunu yaptı.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene’nin genç isimlere yaklaşımı ve takım içi iletişimi için de, “Orhun ağabey ile 5 yıldır çalışıyorum. Bu 5 yılda bana ve bütün gençlere çok yardımcı oldu. Değerli süreler verdi. Tüm bunların dışında saha dışında da bize ağabey oldu” ifadelerini kullandı.

“EVİMİZDEKİ MAÇLAR BENİM İÇİN ANLAMLI OLUYOR”

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda aldığı süreyi, önümüzdeki dönemde daha fazla artırmak istediğini belirten Yaşar, ayrıca çok daha fazla çalışarak Milli Takım’da da kalıcı olmak istediğini dile getirdi. Bursa’daki basketbol seyircisiyle de arasında güçlü bir bağ oluşan genç oyuncu, “Son yıllarda Bursa seyircisi maçlarımıza çok daha fazla gelmeye başladı ve bu bizi de pozitif anlamda olumlu etkiledi. Benim için evdeki maçlar çok güzel ve anlamlı oluyor. Bu yaşta böyle destek görmek de tabii ki mutlu ediyor açıkçası” şeklinde konuştu.

“GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Ayrıca, Milli Takım’da da ter döken Muhsin Yaşar, Ay-Yıldızlıların 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki sürecini de değerlendirerek, “İlk iki maçı şanssız bir şekilde kaybettik. Yeni bir takım kurulmuştu ve eksikleri olan bir kadroydu. Ama kalan maçları kazanıp, gruptan çıkacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.