Lise ikinci sınıfın Fizik öğretmeni derse girdi, bir önceki ders yaptığı yazılı sınavın notlarını okumaya başladı.

Sonuç felaketti.

50 kişilik sınıfta 49 öğrenci 10 üzerinden 1 almıştı.

Sadece bir öğrencinin notu 2’ydi.

Ders yapıldı, öğretmen çıkıp gitti.

Sınıf, başarısız sınav sonuçlarının burukluğuyla derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Tam bu sırada 2 alan öğrenci ayağa fırlayıp arkadaşlarına şöyle seslendi:

“Nasıl ama, sizi resmen ikiye katladım….

Sınıf birincisiyim, sınıf…

Buralar bana dar, Oxford’da okusam yeri var…

Niye çalışmıyorsunuz kardeşim…

Anneniz babanız sizi okutmak için ne sıkıntılar çekiyor haberiniz yok mu?”

“Sınıf birincisi”nin arkadaşlarından kimi bu “dalga”ya acı acı gülüp geçti, kimi “Ayıp oluyor ama…” diyerek tepki gösterdi.

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Yukarıda anlattığım gerçek değil, kurgusal bir metin.

Şu sıralar her gün yüzden fazla kişinin ölmesini ve binlerce yeni virüs vakası ortaya çıkmasını başarı olarak göstermek isteyenlere yönelik yazıldı.

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Evet, korona salgınında ölü sayımız da, vaka sayımız da ABD ve Avrupa ülkelerinden daha az ama bu kesinlikle bir başarı sayılamaz; olsa olsa ölüm ve vaka sayılarında bizi katlayan ülkelerin yöneticilerinin akıl almaz hatalarını, yanlışlarını, beceriksizliklerini gösterir.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

Benim başarı ölçüm, kimsenin salgın nedeniyle ölmemesidir.

Hiçbir yeni vaka görülmemesidir.

Bunun aksini söylemek, gerçeği tersyüz etmek anlamına gelir.