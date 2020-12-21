Başantrenör Nedim Özbey ambulansla hastaneye getirildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)İSPANYA’da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Özbey, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ambulansla tedavi göreceği Üsküdar’da bulunan hastaneye geldi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu(CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya’nın Kanarya Adaları Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Özbey’i taşıyan TC-CJB kuyruk tescilli uçak Las Palmas’tan kalkarak yaklaşık 6 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Ardından saat 23.00 sıralarında uçak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Nedim Özbey kendisini bekleyen 112 Acil Ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleşeceği Üsküdar’da bulunan özel bir hastaneye getirildi. Sedye ile hastaneye giriş yapan Özbey, basın mensuplarına çok iyi olduğunu söyledi. Özbey, yapılan ilk kontrollerin ardından odasına çıkarıldı.

Galatasaray Erkek Voleybol İdari Menajer Yardımcısı Mehmetcan Şamlı, “Geçen hafta deplasmandayken rahatsızlandı. Hastaneye götürdük, orada ilk müdahalesi yapıldı. Tabi ki çok korktuk hepimiz. Hocamızın durumu şu ada iyi. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Bu sevindirici olan taraf bizim için. Deplasmanda hasta olması bizim için sıkıntı vericiydi. Açıkçası oradan buraya ilk aşamada getirmek istiyorduk. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz tekrar, hem kulübüm adına hem de hocamız adına. Hocamızın durumu şu an stabil ve iyi. Ben de gördüm kendisini gayet iyi durumda. Odasına çıkacak istirahat edecek. Burada ekstra tetkikler yapılacak. Ondan sonra daha net bilgilere ulaşabileceğiz.” dedi.

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