Başakşehir'deki patlama: Cenaze Adli Tıp'a götürüldü

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) – -BAŞAKŞEHİR İkitelli Esenler Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Fatih Önür’ün cenazesi inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Başakşehir’de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamada yaklaşık 16 yıldır işyerinde usta olarak çalışan Fatih Önür öldü. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Fatih Önür’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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