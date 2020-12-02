Başakşehir’de zincirleme kaza-1

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) BAŞAKŞEHİR’de İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

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