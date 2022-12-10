Başakşehir’de yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareyi geçti

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İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir’de, yeşil alan miktarını artırma ve yeni fidan dikim çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareyi geçti” dedi.

Başakşehir Belediyesi, yeşil alanların artırılması için ilçede ağaç dikim çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle ağaç dikimi yapan Kartoğlu, “Ülkemizin yeni yüzyılına nefes olacak fidanları toprakla buluşturuyoruz. Orman varlığımızı güçlendirmek için 1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Coğrafyamızın her karış toprağını değerlendirmek adına ilçemizin dört bir yanını yeşillendiriyoruz. Yola çıktığımız ilk gün ‘bir fidandan ne olacak’ demedik. Bir fidandan büyük bir orman olacağını çok iyi biliyorduk. Zaman geçti, diktiğimiz her fidan şehrimize nefes, milletimize hayat oldu” diye konuştu.

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‘EN GÜZEL YEŞİL ALANLAR BAŞAKŞEHİR’DE OLACAK’

Kartoğlu, kişi başına düşen 21 metrekarelik yeşil alan miktarına ulaştıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’yı ikiye katladık. İstanbul’un da en yeşil ilçelerinin başında geliyoruz. Başakşehir’imize, adeta bir tabloya resim çizer gibi, birbirinden güzel 4 millet bahçesi kazandırdık. 3 millet bahçemizin de yapım çalışmalara devam ediyoruz. Yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareyi geçti. Bugün, tamamlandığında 350 bin metrekareye ulaşacak Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önü ile 4’üncü Etap Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Parkımızda ağaç dikimi yaptık. Yarın yeni yerlerde yeni fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 2023’ün en güzel yeşil alanları Başakşehir’de olacak.”