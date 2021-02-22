Başakşehir’de trafik kazası; 2 yaralı

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı, park halindeki araca çarptıktan sonra önce takla attı, sonra yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Habibler Mahmutbey Yolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Bağcılar yönüne seyir halinde olan Mevlüt Alper yönetimindeki kargo aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda park halinde bulunan araca çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK BÜYÜK KORKU YAŞADI

Araçta bulunan Zeynep Günaydın yaralanırken, çarpmanın etkisiyle takla atarak yan yatan kargo aracının sürücüsü Mevlüt Alper, araçta sıkıştı. Sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, aracın üzerine alınan Alper’e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Park halindeki araçta bulunan Zeynep ve Süleyman Günaydın çiftinin küçük çocuğu kazanın etkisiyle büyük bir korku yaşadı. Küçük çocuk, babası Süleyman Günaydın’ın elini bir an olsun bırakmadı.

Alper ve Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“ARKADAN BİZE ÇARPTI”

Kaza anını anlatan aracın sürücüsü Süleyman Günaydın, “Park halindeydim. Kargo aracı çok süratli geliyordu. Arakadan bize çarptı. Araçta ben, çocuğum ve eşim vardı. Eşimin sağlık durumu iyi” dedi. Kaza sonrası kargo aracı sürücüsü Mevlüt Alper’in yardımına koşan bir sürücü, “Kazayı gördüm. Koştum yardım ettim. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü yardım ederek, sıkıştığı yerden çıkardık. Bilinci yerindeydi. Kendisine kazanın nasıl olduğunu sordum. O da frenin tutmadığını söyledi” diye konuştu.

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