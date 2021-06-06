Başakşehir’de su tankeri yol kenarına devrildi

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL(DHA)BAŞAKŞEHİR’de plakasız su tankeri, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, yol kenarındaki araziye devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, 12.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı2nda meydana geldi. Plakasız su tankeri, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücü de önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sağ kırdı. Ancak tanker, yol kenarındaki araziye devrildi.

Sürücünü yara almadan atlattığı kazanın ardından bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine çağrılan çekici ile tanker, bulunduğu yerden kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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