Başakşehir’de Sanayiciler Sitesi’nde patlama (1) 

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Gökçe KARAKÖSE, Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- Süpermarket zinciri CarrefourSA, müşterilerine kendi kaplarıyla alışveriş imkanı sundu. Bu kapsamda plastik kullanımının ve israfın azaltılması hedefleniyor.
CarrefourSA,...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Tekirdağ'ın CHP'li büyükşehir belediye...
ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, bir aylık kamp sürecini tamamlayarak 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gitti. 'Paşanın Aslanı' lakaplı Okulu,...