Başakşehir’de Sanayiciler Sitesi’nde patlama (1) 

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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