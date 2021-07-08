Başakşehir’de Sanayiciler Sitesi’nde patlama (1) 

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 
(FOTOĞRAF)

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