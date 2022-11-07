Başakşehir'de reklam panolarına çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR, Bahçeşehir’de kamyonete vuran İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sırlarında 1.Kısım Fırat Caddesi’nde meydana geldi. Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan 34 TN 2715 plakalı İETT otobüsü şoförü Murat Akçay, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete vurdu. Otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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