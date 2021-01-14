Başakşehir’de kar nöbeti başladı

İSTANBUL (DHA) – Başakşehir Belediyesi, hafta sonu beklenen kar yağışı ve kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı. 230 personelden oluşan ekipler, 82 kar küreme ve iş makinesiyle birlikte sahadaki yerini aldı.

Başakşehir Belediyesi, kendini iyice hissettiren kış şartlarına karşı son hazırlıklarını tamamladı. Başakşehirlilerin mağduriyet yaşamaması için karla mücadele kapsamında, ilçe genelinde belirlenen noktalarda 82 kar kürüme aracı ve iş makinesi ile 230 personelle kar nöbeti tutulacak. Ekipler, 24 saat vardiya esasına göre cadde ve sokaklarda göreve başladı.

82 ARAÇ VE 230 PERSONEL SAHADA

82 kar küreme ve iş makinesi arasında; 40 adet kar küreme kamyonu, 12 kar küreme kamyoneti, 12 JBC lastikli iş makinesı, 3 adet paletli ekskavatör, 2 greyder, 1 paletli dozer yükleyici, 2 yakıt tankeri ve 10 yol bakım ekip aracı bulunuyor. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk olduğunda 444 0 669 numaralı Çağrı Merkezi’ne de bildirebilecek.