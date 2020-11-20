Başakşehir’de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) – Başakşehir Belediyesi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü’nde 19 başarılı kadın girişimciyi bir araya getirdi. İlham veren online sohbette kendisi de bir girişimci olan çellist Enes Karaköse, mini bir konser verdi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi tarafından 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında online olarak “19 Başarılı İş Kadını İle Girişimci Sohbetleri” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

KADINLAR BAŞARILARINI KONUŞTU

Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olma unvanına sahip Başakşehir Living Lab’in üstlendiği etkinlikte birbirinden farklı sektörlerde başarılı olan 19 kadın girişimcinin hikayeleri konuşuldu. Bikem İnce İnanç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın girişimci konuk olarak katıldı. Kadın girişimciler, başarılarının sırlarını ve motivasyonlarını anlattı.

KATILIMCILARA SÜRPRİZ KONSER

Kadın girişimciler ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham kaynağı olmak, bakış açılarını değiştirmek ve farklılıklarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe sürpriz konuk olarak katılan sanatçı Enes Karaköse, mini bir konser verdi.

ÜMMİYE KOÇAK’TAN GİRİŞİMCİ KADINLARA TAVSİYE

Etkinliğe katılan isimlerden yazar, oyuncu ve çiftçi Ümmiye Koçak okumanın, çalışmanın ve sabırla mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, başarısını okuma azmi ve sabrına borçlu olduğunu belirtti. Girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde buluna Koçak, “Ailenin, girişimci kadınlar üzerindeki etkisi çok önemli. Ailemin desteği ile başarıya ulaştım. Dünyada olup biteni anlamak, kendime deneyim ve dersler çıkarmak istiyorum. Kendimizi insanlara anlatmak için önce kendimizi anlamalıyız. Kadınlar isterse yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin” diye konuştu.