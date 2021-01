Başakşehir’de  kaçan at ortalığı birbirine kattı

Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR’de, arkasında arabası varken sahibinden kaçan at, trafiği alt üst etti. Başıboş halde araçlara çarparak ilerleyen at, kazaya da yol açıyordu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Arkasında arabası bulunan at, iddiaya göre sahibinden kaçarak akan trafiğe girdi. Yolda hızlı bir şekilde ilerleyen at, önüne çıkan araçlara çarptı. Çarptığı otomobillerden bir tanesi ciddi hasar alırken, ilerlemeyi sürdüren at bir süre sonra karşı şeride geçti. O sırada yolunda seyreden otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırıp şerit değiştirerek kaza yapmaktan kurtulurken, bir diğer sürücü ise ani fren yaparak otomobilini durdurabildi. At hızla ilerlediği sırada çarptıkça arkasındaki arabadan parçalar yola saçıldı. Yaşanan o anlar bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, üzerinde kimsenin olmadığı at arabasının trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği, araçlara çarptığı ve önündeki otomobille çarparak ciddi hasar verdiği görülüyor. Atın arkasındaki arabayla karşı şeride geçmesiyle yoldaki bir otomobil sürücüsünün sağa direksiyon kırarak kazadan kurtulduğu, bir diğer sürücünün ani frene yaparak otomobilini durdurabildiği kameraya yansıyor.

