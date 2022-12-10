Başakşehir’de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

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Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR’de, seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halindeki 34 TM 0700 plakalı cip ile 34 FNJ 092 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki M.İ., A.İ. ve M.H. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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