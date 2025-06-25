İstanbul Başakşehir’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, site yönetimi daha önce aynı noktada defalarca kaza yaşandığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Kafa kafaya çarpışma kamerada

Kaza, saat 08.30 sıralarında Vadi Park Evleri 4. Etap 1. Kısım Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Suat Kirazlı'nın kullandığı 34 AT 1358 plakalı otomobil, siteden ana yola çıkmak isterken karşı yönden gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrularak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Suat Kirazlı ile eşi ağır yaralanırken, diğer araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada defalarca kaza yaşandı

Kaza anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüntüler, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede daha önce de çok sayıda yaralamalı kazanın yaşandığı yine kamera kayıtlarıyla belgelendi.

Site yönetiminden tepki: “Her ay burada kaza oluyor”

Vadi Park Evleri Site Yönetimi, kazaların sürekli tekrarlandığı kavşak için uzun süredir çözüm beklediklerini vurguladı. Site yöneticisi Hacı Ahmet Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Burada neredeyse her ay bir yaralamalı kaza yaşanıyor. Defalarca hem Büyükşehir Belediyesi’ne hem de ilçe belediyesine başvuruda bulunduk. Ancak hiçbir somut önlem alınmadı. Yaklaşık 6 ay önce bu kavşağın kapatılması için resmi dilekçeyle başvuru yaptık ama olumsuz yanıt aldık. Burası hem giriş hem çıkış noktası. Sadece son 4 ayda 4 kaza oldu. Bugünkü kaza ise ağır yaralanmayla sonuçlandı. Artık bu duruma bir çözüm bulunmalı. İnsanların canı ve malı tehlikede. Ya düzenleme yapılsın ya da bu kavşak tamamen kapatılsın.”