Başakşehir’de denetimden kaçan ve çok sayıda sabıkası bulunan 3 kişi yakalandı

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN’da polis ekiplerinin hafta sonu kısıtlaması denetiminde dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil içindeki 3 şüpheli, ekiplerin takibi sonucu Başakşehir’de yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde hafta sonu kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri, şüpheli gördüğü 07 AEM 571 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kaçan araç Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’na geldiğinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yakalandı. Ekipler araçta bulunan Dursun Ç., Kadir Ç. ve Mehmet Ç.’yi gözaltına aldı. Yakalanan 3 şüphelinin yapılan GBT sorgularının ardından sahte para, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.