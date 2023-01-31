Başakşehir’de Bertrand Traore’nin sözleşmesi feshedildi

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İSTANBUL, (DHA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sezon başında Premier Lig takımlarından Aston Villa’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bertrand Traore’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’dan kiralanan Bertrand Traore’nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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