Başakşehir’de balon futbolu şampiyonu belli oldu

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İSTANBUL, (DHA) – Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları’nda, turnuva ve yarışma heyecanı devam ediyor. Bu yıl 39 ilçeden 150 bin gencin katılması beklenen organizasyonda Başakşehir şampiyonları belli olmaya başladı.

Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen erkekler balon futbolu turnuvasının final karşılaşması gerçekleşti. Final maçında Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda karşı karşıya geldi.

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İSTANBUL FİNALLERİNDE BAŞAKŞEHİR’İ TEMSİL EDECEKLER

Zorlu mücadelede Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi, rakibi Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Kupayı coşkuyla kaldıran şampiyon takım, Başakşehir’i İstanbul finallerinde temsil etme hakkı da kazandı.