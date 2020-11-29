Başakşehir’de 4 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli kamerada

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR’de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri 26 Kasım 2020 tarihinde Başakşehir’de 4 ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin kullanmış oldukları aracı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde olduğu tespit etti. Polis, aracı durdurmaya çalıştı ancak şüpheliler “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheliler A.B., N.N.A., E.K. ve yaşı küçük bir kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve araç aramasında, 3,18 gram kubar esrar, 4 adet kol saati, 1 adet inci kolye, 1 adet inci yüzük, 1 adet fotoğraf makinası, 4 bin 320 lira, 1 adet pencere açmada kullanılan büyük tornavida ele geçirildi. 4 şüpheliye Sosyal Mesafe Kurallarına Uymamaktan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği 16 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. Yaşı küçük şüpheli ile N.N.A. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüpheli A.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

(Fotoğraf)

