Başakşehir taktik çalıştı

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Ali DANAŞ / BELEK(Antalya), (DHA) – Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci etap çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmaları için Antalya’nın Belek turizm bölgesine gelen Başakşehir, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

İstanbul ekibi, bugün saat 18.00’de yapacağı idmanla Antalya kampındaki çalışmalarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenmandan detaylar

– Emre Belözoğlu’ndan detaylar

(FOTOĞRAFLI)