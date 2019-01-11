Bursaspor’un deneyimli stoperi Aurelien Chedjou, takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve şu ana kadar önemli bir sakatlığın bulunmadığını vurgulayan Kamerunlu oyuncu, sakatlığı sebebiyle ilk yarının sonlarına doğru formaya giyemeyen Diafra Sakho’nun da takıma dönmeye başladığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sezon genelinde ilk yarıda ekibiyle beraber kendi performansını da değerlendiren Aurelien Chedjou,

En önemli şeyin takımın performansı olduğunu vurgularken, “Ancak daima canların performansı takımın performansını belirler. Ben de buraya geldiğimde zaten süre almak istemiştim. Bursaspor’a gelirken amacım buydu. Bir takım zorlukları atlattım, bununla beraber iyi bir ilk yarı geçirdiğimi düşünüyorum. doğal ki bunu da zorlukları ve aşikar çizgileri aşarak başardık. İkinci yarı da iyi çalışarak, takımın genel performansına pozitif aktarmak istiyorum” diye konuştu.

İlk yarıda savunmanın tandemini Ertuğrul Ersoy ve Santiago Vergini gibi oyuncularla paylaşan ve takımın en çok süre alan oyuncularından da biri olan Chedjou, bu duruma ait yapmış olduğu değerlendirmede ise, “İstikrar önemli ancak bazı değişiklikler de yapmak gerekiyor. Öyle bir değişiklik gerekirse ben de buna hazırım. Bunun kararını ben değil hocamız verir. 3 adet çok iyi stoperden bahsedebiliriz, hem Ertuğrul Ersoy, hem Santiago Vergini’yi işin içine katarak. Aynı zamanda arkadan gelen genç Furkan Emre’yi unutmamak lazım. Her ne kadar şu an sahada çok oynayamasa da antrenmanda güzel şeyler gösteriyor. Benim görevim; bu yarışın içinde olmak ve daima ekibim için en iyisini yapmak” cümlelerine yer verdi.

Teknik yönetmen Samet Aybaba’ya ait de görüşlerini aktaran Chedjou, “Samet Aybaba, buraya gelince tanıdığım bir teknik adam ve olumlu yapısı, pozitif yaklaşımı ve çalışma tarzıyla beni şaşırtmıştı. zira daima özgürlüğü ve sorumluluğu oyuncularına bırakan bir hoca. Aynı zamanda saha dışında da her şeyi konuşabileceğiniz bir baba gibi hoca olduğunu düşünüyorum. doğal ki saha içinde sorumluluklar oyunculara ait, hocamız için savaşmamız lazım. O da daima saha içindeki en iyi kararları vermeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Daha önce Galatasaray’da da uzun süre formaya giyen ve sonrasında aktarma olduğu Medipol Başakşehir’den sezon başında Bursaspor’a kiralanan Aurelien Chejdou, iki eski ekibinin bu sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı ise şunları söyledi;

“Galatasaray’ı anlatmaya gerek yok, daima çok iyi bir teknik ekiple çalışan, çok iyi oyunculara sahip bir takım. Şu anda da gereksinim duydukları hoca ile çalışıyorlar zaten; o da Fatih Terim. İkinci yarıda Avrupa maçlarına azıcık daha az odaklanacaklardır, bu da onların yararına olacaktır. Başakşehir şu anki en iyi mevcut projeye sahip takım. zira yönetimleri ve oyuncu seçimleri oldukça bellekli yapılıyor. Son 3-4 senedir de istikrarlı bir biçimde üst sıraları kovaladılar, en iyi projeye sahip olduklarını düşünüyorum. Beşiktaş’ı da sayabiliriz, onlar da artık her hafta bir maç oynayacaklar. Yakın geçmişte de şampiyonluğu kazandılar. O yüzden 3 takım için de şampiyonluk yarışının kolay olamayacağını düşünüyorum.”

Türk futbolunu da değerlendiren Chedjou,

“Türk futbolu, taktiksel açıdan Avrupa’dan oldukça aşağıda. zira burada ekipler daima enerjilerinin yüzde 100’ünü kullanarak oynamaya çalışıyorlar. Bunun da sorunlara yol açtığını düşünüyorum, bazı taktiksel yönü geliştirip ne zaman bu tarz şeyleri yapacağının kararını vermek çok daha iyi. İyi yönünden bakarsak da Türk futbolu büyüyor. En alttaki ekipler bile formada oldukları zaman en üstteki ekiplerne karşı galibiyet alabiliyorlar. Bunu İngiltere’de fazla göremiyorsunuz. Bunlar olumlu yönler. Aynı zamanda hava olarak da İngiltere gibi büyük liglerden farklı olmadığını, hatta fazlası olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Aurelien Chedjou, son olarak ligde beğenmiş olduğu forvetlerin Trabzonspor’dan Hugo Rodallega, Evkur Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük ve daha önce beraber de oynadığı Burak Yılmaz olduğunu belirtti. Chedjou ek olarak Mustafa Pektemek’in de medyatik olmamasına rağmen iyi bir forvet olduğunu söyledi.