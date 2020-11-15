Başakşehir sokakları dezenfekte ediliyor

İSTANBUL (DHA) – Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başakşehir Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Hastane, sağlık ocakları ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadelesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde alınan önlemler artırıldı. Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Güvercintepe Mahallesi’nde devam etti.

ÇALIŞMALAR 5 ARAÇ VE 50 PERSONELLE YAPILDI

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. 5 araç 50 personel ile 7/24 esasına göre devam eden çalışmaların son durağı, Güvercintepe Mahallesi oldu.

İLÇE SAKİNLERİNE UYARILAR DA YAPILIYOR

Mahalle genelindeki site, cami ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere sokak, cadde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, çalışmaların yanı sıra mahalle sakinlerine koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulundu. İhtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve kişisel temizliklerine dikkat etmeleri yönünde bilgilendirildi.

Dezenfeksiyon çalışmaları, ilçe genelinde vatandaşların yoğunluk olarak kullandığı alanlarda devam edeceği belirtildi.