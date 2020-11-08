Başakşehir Radyo Akademi’de ikinci dönem başladı

İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir’de ‘mutluluğun sesi’ sloganıyla kurulan Radyo Akademi, genç yetenekleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Radyo Akademi’nin ikinci döneminde, mülakatla belirlenen 15 kursiyerin 6 hafta sürecek eğitimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı.

‘Mutluluğun Sesi’ sloganıyla 13 Şubat 2020’de yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir, İstanbul ve Türkiye genelinde de büyük bir kitleye ulaştığını belirtti. Başakşehir Belediyesi de vatandaşların yoğun ilgisi üzerine Radyo Akademi’yi hayata geçirdiğini duyurdu. Kariyerinde radyocu olma hayalleri kuran onlarca gence eğitim verildi. Yoğun istek üzerine Radyo Akademi’de 2. dönem dersleri başladı.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ RADYO PROGRAMCILARI BİR ARADA”

Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi için Türkiye’nin en iyileri arasında yer alan radyo programcılarını bir araya getirip radyocu olmak isteyen gençlerle buluşturduğunu belirtti. İkinci dönemin ilk gününde radyo programcısı Mehmet Çelikyay “diksiyon”, Radyo Trafik programcısı Cenk Sarıkaya “kurumsal iletişim ve reklam”, radyo programcısı Recep Kara “radyoda haber teknikleri”, Programcı Kadir Çetin “radyo tarihi ve podcaste”, radyo programcısı Serdar Gökalp “prodüksiyon teknikleri ve programı” ve programcı Ali Şentürk “radyo program yapımcılığı” konularında dersler verdi.

“EN İYİ HOCALARDAN EĞİTİM ALACAĞIZ”

Radyo Akademi’ye katılan genç yetenekler Türkiye’nin en ünlü radyocularını yüz yüze dinleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Radyo Akademi’de başarılı bir eğitim dönemi geçireceklerini belirten Feyza Bayram, “İlk dersimiz çok verimli geçti. Değerli hocalarımızdan güzel bilgiler aldık. Bundan sonraki dersleri sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. İpek Ülkü, “Hayallerimi gerçekleştirmek için Radyo Akademi’ye katıldım. En güzel hocalarla en kaliteli dersleri almaya geldik” dedi. Radyo Akademi’nin bir diğer kursiyeri olan İsmail Oral ise Başakşehir Belediyesi’nin böyle bir imkânı sunmasından dolayı mutlu olduğunu iletişim mezunu olarak üniversitede alamayacakları eğitimleri burada alma olanağına sahip olduklarını belirtti.

Akademiye seçilen 15 kursiyerin, ateşleri ölçülerek sınıflara alındığı ve Başakşehir Living Lab’e maskeyle giriş yaptıkları belirtildi.