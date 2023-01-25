Başakşehir, Ndayishimiye’nin Nice’e transfer olduğunu açıkladı

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İSTANBUL, (DHA) – Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye’nin Fransa’nın OGC Nice kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa’nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa’da başarı temennilerinde bulundu. Youssouf’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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