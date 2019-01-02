Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, 2’nci yarı hazırlıklarına bugün İstanbul’da yapacağı çalışmayla start verecek.

5 Ocak’a kadar çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Başakşehir, hemen sonra 5-15 Ocak tarihleri arasında Antalya kampında çalışmalarını sürdürecek. Turuncu-lacivertliler Antalya kampında 2 de hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig’de devre arasına 35 puanla giren, 22 gol atan ve kalesinde yalnızca 8 gol görerek ligin minimum gol yiyen ekibi olan Başakşehir, deplasmanlarda da en çok puan toplayan takım oldu. Deplasmanda oynadığı 9 maçtan 5 galibiyet, 3 birliktelik ve 1 yenilgiyle ayrılan İstanbul ekibi bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde de 4 gol gördü. Oynadığı futbolla birçok otoritenin şampiyonluk adayı olan turuncu lacivertliler, gol yollarında yaşamış olduğu sorunu çözerek, Antalya kampına hazır girmeyi planlıyor. Demir Grup Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı Robinho’yu kadrosuna katan Başakşehir, atak hattında yaşanmış olan sıkıntıya önemli bir seçenek getirdi.

BAŞAKŞEHİR, ROBİNHO İLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Demir Grup Sivasspor’dan ekibe katılan Robinho’nun 2’nci yarı hazırlıklarıyla beraber Başakşehir’in şampiyonluk yürüyüşünün önemli bir parçası olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında Sivasspor formasıyla 16 lig mücadelesine çıkarken 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Ligin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Brezilyalı oyuncunun, bunun yanı sıra devamlı oyun içinde kalıp, ekibi yöneten lider futbolcu konumda olması da Başakşehir futboluna önemli bir ivme katacak. Robinho’nun tecrübesiyle de ciddi maçları çözmesi bekleniyor. Ara aktarma dönemlerinde çok fazla aktarma yapmamaya itina gösteren Abdullah Avcı, Robinho’nun gelişiyle atak gücü daha da yüksek bir takımla gol sorununu çözmeyi amaçlıyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ VİSCA

Oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Edin Visca, gene aktarma sürecinin gözde isimlerinin başında geliyor. Süper Lig’in ilk yarsında bütün maçlarda görev alan ve 6 golün yanında 7 de asist yapan Bosna Hersekli futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. devre arasında kuvvetli bir kadro kurarak üst sıralara yaklaşma çabası içinde olan Fenerbahçe’de yönetim, teknik yönetmen Ersun Yanal’ın sunmuş olduğu aktarma listesinin en üstünde yer alan Visca için bütün koşulları zorluyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Başakşehir’de takımın en önemli atak silahı olan Visca’nın takımdan ayrılması ise zor görünüyor. ancak teklif edilecek bonservis değeri de bu transferdeki önemli etkenlerden biri olacak. 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali düşük görülse de, gitmesi halinde yeni bir kanat oyuncusu transferi için harekete geçilecek.

KAMPTA 2 HAZIRLIK MAÇI

Ligin 2’nci yarısına tesislerinde yapacağı hazırlıklarla başlamış olacak olan Medipol Başakşehir, 5-15 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kampa girecek. Çalışmalarını Belek’te sürdürecek olan turuncu-lacivertliler, kampta 2 de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak saat 17.00’de Arnavutluk ekibi Kukesi ile karşılaşacak olan Başakşehir, 11 Ocak’ta ise Hollanda Eredivisie ekibi Ado Den Haag ile mücadele edecek.