Başakşehir Belediyesi’nden atık nakit ile geri dönüşüme teşvik

İSTANBUL, (DHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen yıllık sıfır atık toplantısında, İstanbul’daki ilçe belediyeleri temsilen Başakşehir Belediyesi sunum gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne desteğini kesintisiz sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nüfusu 250 bini geçen belediyelerin çevrimiçi katıldığı yıllık toplantıya, “sıfır atık” alanında birçok başarılı projeyi hayata geçiren Başakşehir Belediyesi damga vurdu. İstanbul’daki ilçe belediyelerini temsilen yapılan sunumda hayata geçirilen proje ve uygulamalar detaylarıyla anlatıldı.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI 2009’DA BAŞLADI

Kurulduğu 2009 yılında “Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmelikleri” adıyla sıfır atık çalışmalarına başlayan Başakşehir Belediyesi, 2018 yılında sıfır atık projesine geçiş yaptı. Başakşehir Belediyesi’nin İstanbul’da sıfır atık alanında en iyi çalışan belediye olarak tescillendiğini aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hacı Dursun Ağaç, “Bugün gerçekleştirilen sunumda özellikle mutfaktan başlayarak katlara, katlardan site içlerine kadar olan konutlardaki toplama sistemimizi anlattık. Anaokulu, ilkokul ve üniversitelerimize kurduğumuz sıfır atık sistemimizi sunduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki çalışmalarımızı anlattık” diye konuştu.

Çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapan Ağaç, “İlçe genelinde bu yıl her sitemizden 3 bin 435 kilogram atık toplandık” dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN SAHADA TAM KADRO”

İlçe genelindeki kamu kurum ve kuruluş binaları, okullar ve konutlarda başlatılan “Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesiyle birlikte teknolojinin tüm imkânları, geri dönüşüm çalışmalarında kullanılıyor. Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sahadaki çalışmalarını 4 mühendis, 4 bölge kontrolörü, 18 şoför, 8 kamyonet, 2 sıkıştırmalı aracıyla yürütüyor. Geri dönüştürülebilen atıkların düzenli toplanması için ilçe genelinde 600 geri dönüşüm ünitesi, 40 bin geri dönüşüm kutusu, 400 cam kumbara, 400 atık pil bidonu, 270 giysi kumbarası ve 200 yağ bidonu bulunuyor.

“ÖDÜLLÜ” AKILLI YERALTI ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİ

Daha temiz ve modern bir Başakşehir için yürütülen çalışmalar kapsamında Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi hayata geçirildi. Proje ile birlikte yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler sayesinde, çöp miktarı konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit edilerek aracın rotasının belirleniyor. Modern yeraltı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıklar yer altında izole edilerek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel kirlilik de tamamen ortadan kaldırıldı. Proje kapsamında ilçe geneline 650 yeraltı, 350 yerüstü olmak üzere bin adet akıllı çöp konteyneri konumlandırıldı. 3 bin 200 litre kapasiteli konteynerler ile günlük 180 ton atık toplanıyor. Bugüne kadar pek çok yerel yönetimin örnek aldığı proje, Uluslararası İdealkent ve Sürdürülebilir İş ödüllerine de layık görüldü.

ATIK NAKİT İLE GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK

Başakşehir Belediyesi, Atık Nakit uygulamasıyla geri dönüşüme yeni bir boyut kazandırdı. Ev ve işletmelerde oluşan geri dönüştürülebilir atıkları üreten tüketiciler ile bu atıkları toplayan belediyelerin lisanslı toplayıcılarını bir araya getiren uygulama sayesinde evsel geri dönüşüm oranının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tüm bu çalışmalar ile İstanbul ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp miktarı, Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar düşürüldü.

BAŞAKŞEHİRLİLER 7’DEN 70’E BİLGİLENDİRİLİYOR

İlçe sınırları içerisinde 203 site ve apartmana sıfır atık sistemi kurulurken, 96 bin 609 konut ziyaret edilerek Başakşehirliler sıfır atık hakkında bilgilendirildi. 43 okulda sıfır atık sistemi kuran Başakşehir Belediyesi ekipleri, 54 bin 325 öğrenciye ise sıfır atık hakkında bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verdi. Ayrıca ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel için de sıfır atık sistemi eğitim programları düzenlendi.