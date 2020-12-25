Ana Sayfa Haberler Başakşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı
Kategoriler: Güncel Haberler

Başakşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

İSTANBUL, (DHA) – Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek, İstanbul’da “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Sıfır Atık projesi kapsamında ayrıca Başakşehir’de 30 farklı noktaya 7 farklı atığı tek bir noktada toplayabilen 7’li Mobil Atık Getirme Merkezi konumlandırıldı.

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek İstanbul’da “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, Başakşehir 1. Etap’ta bin metrekare alan üzerine 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı 3 milyon TL’lik hibe ile ilçe genelinde sıfır atık projesinin uygulanmadığı nokta bırakmadı.

17 FARKLI ATIK AYNI MERKEZDE TOPLANIYOR

Başakşehir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde toplanan atık çeşitliliğini artırdı. Kâğıt, metal, plastik, cam gibi atıkların yanı sıra pandemi nedeniyle artan maske kullanımı ve dezenfektanlardan dolayı oluşan tıbbi atık ve floresan gibi tehlikeli atıkların da yer aldığı 17 farklı atık bu merkezde toplanmaya başlandı. Öte yandan Başakşehirliler, atıklarını artık sadece konteyner ve ünitelere değil doğrudan merkeze de getirebilecek.

SIFIR ATIK BAŞAKŞEHİR’İN HER YERİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 3 milyon TL’lik hibe ile ilçe genelinde 30 noktaya, 7 farklı atığı tek bir noktada toplayabilen 7’li Mobil Atık Getirme Merkezi konumlandırıldı. Yine Güvercintepe, Altınşehir ve Şahintepe mahallelerine konumlandırılan 600 Geri Dönüşüm Konteyneri ile birlikte ilçe genelinde sıfır atık projesinin uygulanmadığı nokta kalmadı. Ayrıca 600 adet Geri Dönüşüm Ünitesi’ne, yenilenmiş olan 85 Geri Dönüşüm Ünitesi daha eklendi.

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
57 saniye önce

Son Haberler

İzmir’de 430 hektarlık ormanı yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısında

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda 2 Ağustos günü çıkan ve 430 hektar alanın zarar…

25 saniye önce

Koronavirüse rağmen parkta çocuklarla etkinlik kamerada

BURSA, (DHA)- BURSA’da, çocuklar için parkta düzenlenen organizasyonda koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Onlarca çocuğun bir arada…

50 saniye önce

Manisa’da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki Görkem Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede…

10 dakika önce

Kamuya, 397 gazi ile şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı

Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 397 gazi ile gazi ve şehit yakınlarının kamu kurumlarına atamaları…

10 dakika önce

Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek (3)

DÜNYANIN EN UZUN TAŞ KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYONU BAŞLIYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultan 2'nci Murad'ın…

10 dakika önce

Bağcılar’da 4 bin 333 bina dezenfekte edildi

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, 10 aylık pandemi sürecinde ilçede dezenfekte edilmedik bir nokta bırakmadı.…

10 dakika önce