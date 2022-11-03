Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükseldi

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Başakşehir – Hearts: 3-1

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Goga Kikacheishvili, Davit Gabisonia, Davit Chigogidze

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali), Touba, Leo Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye (Dk. 86 Şener), Deniz, Aleksic, Serdar (Dk. 72 Chouiar), Traore (Dk. 63 Berkay), Okaka (Dk. 72 Szysz)

HEARTS: Gordon – Atkinson, Smith (Dk. 46 Halliday), Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest (Dk. 63 Ginnelly), Smith (Dk. 63 McKay), Devlin, Grant (Dk. 82 Pollock), Henderson (Dk. 63 Shankland)

GOLLER: Dk. 4 Ndayishimiye, Dk. 33 Serdar, Dk. 64 Berkay (Başakşehir), Dk. 90 Atkinson (Hearts)

SARI KARTLAR: Ndayishimiye, Aleksic (Başakşehir), Sibbick, Smith, Atkinson, Cochrane, Halliday (Hearts)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu son maçında evinde ağırladığı İskoçya ekibi Hearts’i 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada Ndayishimiye, 33’üncü dakikada Serdar ve 64’üncü dakikada Berkay kaydetti. Hearts’in tek golünü ise 90’ıncı dakikada Atkinson attı.

4’üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Turuncu lacivertlilerin kazandığı korner atışında Deniz’in etkili ortasında Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33’üncü dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Duarte’nin uzun pasında kaleci Gordon kalesini terk etti ancak topa müdahalede bulunmadı. Topu önünde bulan Serdar Gürler meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

36’ncı dakikada Serdar Gürler’in ceza sahasına ortasında Traore’nin şutunda kaleci Gordon gole izin vermedi, Traore tekrar denedi ancak Gordon topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

64’üncü dakikada Başakşehir farkı 3’e çıkardı. Ömer Ali’nin sağ kanattan ortasında Berkay, topu penaltı noktasında önce kontrol etti sonrasında soluna alıp çektiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

90’ıncı dakikada Hearts farkı 2’ye indirdi. Pollock’un sol kanattan içeri girerek verdiği pasta Shankland şutunu çekti, kaleci Muhammed gole izin vermedi. Dönen topta Atkinson topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazandı ve grubunu lider tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)