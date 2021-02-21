Başak Projesi’nde ilk temel atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında bulunan ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Başkent Ankara Köy Evleri Projesi-BAŞAK” için ilk temel Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi’nde atıldı. Zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için Büyükşehir Belediyesine hiçbir ücret ödemeyen vatandaşlar temel atma ve inşaat çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı en önemli projeleri arasında yer alan “Başkent Ankara Köy Evleri Projesi”nde (BAŞAK Projesi) ilk temel atıldı.

Ankara’da BAŞAK Projesi’nin ilk uygulandığı adres Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesinin zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret almadığı projeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kendi mahallelerinde (köylerinde) ya da kırsal alanlarda inşaat çalışmalarına başladı.

BAŞAK PROJESİ’NİN UYGULANDIĞI İLK İLÇE: AYAŞ

BAŞAK Projesinden yararlanmak isteyen ve başvuruda bulunan vatandaşlara İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesinde zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri tamamlanan bir köy evinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek kontrollerini sağladı.

Vatandaşların BAŞAK Projesi’ne yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 100’den fazla başvuru aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, şu bilgileri verdi:

“BAŞAK Projesi uygulaması için Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesine gelerek statik açıdan kontrolleri yaptık. Ondan sonra da beton dökme işlemi gerçekleştirilecek. Projede zemin etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini ücretsiz karşılıyoruz. Vatandaşımızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesi bizler için çok önemli. Ankara’nın bütün ilçelerinden başvurular aldık. Kış mevsimi olmasına rağmen başvurular oldukça yüksek. Yaz mevsimi ile birlikte başvuruların daha da çoğalacağını tahmin ediyoruz.”

PROJE 4 MEVSİM DEVAM EDİYOR

Köyden kente olan göçü azaltmak ve kırsal yerleşim alanlarında yerleşimi teşvik etmek için Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen BAŞAK Projesi, 4 mevsim devam ediyor.

Mahallesinde (köyünde) ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuruyor. İlçe belediyelerinin hazırladığı imar çapı ve yol kotu belgeleri ile taleplerini teslim ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, parsellerine uygun projeleri seçiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar için zemin etüdü çalışmaları yapılarak; mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini ücretsiz hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, belgeleri ilçe belediyesine iletiyor. İlçe belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından da kırsal yapı izin belgesini alan vatandaşlar inşaata başlıyor.

HAYALLERİN GERÇEK OLDUĞU PROJE İÇİN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

BAŞAK Projesi sayesinde özel avantajlar ve büyük oranda tasarruf sağladığını belirten Ayaşlı başvuru sahibi Ali Kızılcıkaya, Başkan Yavaş’a teşekkür ederek mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Uzun süredir köyümde bir ev yaptırmak istiyordum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu BAŞAK Projesi’ne başvurmaya karar verdim. Talebime çok kısa sürede cevap verdiler ve bu inşaat çalışmasına başladık. Hizmetlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”