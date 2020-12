Baş: TÜİK yöneticilerinin maaşını 2 bin 792 lira 10 kuruş yapalım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, asgari ücret için önerilen 2 Bin 792 Lira 10 Kuruşluk ücretin yetersiz olduğunu ifade etti. Bu ücreti tavsiye eden bürokratlara bu maaşın verilmesini tavsiye etti.

Özgür ALTIN/ANKARA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tavsiye edilen asgari ücretin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Baş: “TÜİK’i yönetenlerin maaşını 2 bin 792 lira 10 kuruş sabitleyelim” ifadelerini kullandı.

‘TÜİK YÖNETİCİLERİ RAZI OLUR MU?’

TÜİK tarafından tavsiye edilen maaşın, kurumun yöneticilerine verilmesini tavsiye eden Baş; “, TÜİK’i yönetenler bu maaşa razı olurlar mı?” diyerek açıklanan rakama tepki gösterdi. Ayrıca bürokratların maaşının belirlenen bu rakam olması gerektiğini ifade eden Baş şunlara değindi; “TÜİK’i yönetenlerin maaşını 2 bin 792 lira 10 kuruş sabitleyelim. Halkımızın durumu hiç iç açıcı değil, kıt kanaat bile geçinemiyor. 2 bin 324 lira, 3 bin lira, 5 bin lira ile de geçinmesi de imkânsızdır. Vatandaşımızın geçiminin sağlaması için biz asgari ücreti 10 bin lira olarak açıkladık. Milli Ekonomi Modeli’nin gereği olarak da bu asgari ücreti vereceğimizden hiç kimseni şüphesi olmasın”

10 Bin Türk Lirası asgari ücret önerilerinin detayına da değinen Baş şunlara vurgu yaptı; “Burada ince bir nüans var. Şu an verilen asgari ücret kadar olan tutarı işveren karşılayacak, geri kalan miktarı ise devlet baba olarak biz vereceğiz. 10 bin lira asgari ücretin yalnızca

2 bin 324 lirası işverenin cebinden çıkacak. Geriye kalan 7 bin 676 lirasını ise devlet baba verecek”

Vatandaşın boş sözlerden bıktığını ifade eden Baş şunları aktardı; “Bugüne kadar açıkladığı bütün verilerle ne kadar büyük bir ekonomiye sahip olduğumuzu tüm dünyaya gösteren TÜİK, güçlü devletimize 2 bin 792 liracık asgari ücret önermiş. İş, vermeye geldiği zaman gerçek yüzler ortaya çıkıyor. Peki ya iş hesap vermeye gelince? Artık vatandaşımızın boş sözler duymaktan bıktı. Bundan böyle vatandaşımız gözleri ile görsün, elleri ile dokunsun”

‘O MARKET NEREDE İSE BİZE DE SÖYLESİNLER’

TÜİK tarafından rakamların belirlenmesinde kullanılan verilerin hangi marketten olduğunu merak ettiğini ifade eden Baş sözlerine şöyle devam etti; “TÜİK fiyatları açıklarken her şeyi güllük gülistanlık gösteriyor. Her şeyi çok ucuz gösteriyor. O market nerede ise bize de söylesinler de oradan alışveriş yapalım. Vatandaşlarımızın dokunduğu her şey ceplerini yakıyor, her şey ateş pahası.”

Vatandaşı refah içinde yaşatacaklarını savunan Baş; “İktidarımızda vatandaşlarımızı huzur, refah ve kardeşlik içinde, hayat standartları yüksek, kimseye muhtaç etmeden, insanca yaşayabilecekleri bir gelir sahibi yaparak, istekleri yerine gelen bir evlat, evladının isteklerini yerine getirmekte zorluk yaşamayan ebeveynler olarak yaşatacağız” dedi.

ŞEHİT KUBİLAY’I UNUTMADI

90 yıl önce İzmir’in Menemen ilçesinde şehit edilen ve ‘Devrim Şehidi’ olarak anılan Şehit Asteğmen Kubilay’ı saygı ile anan Baş sözlerine şöyle devam etti; “90 yıl önce bugün, İngiliz destekli sahte dinciler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı saygı ve rahmetle anıyoruz. İngiliz işbirlikçisi sahte dinciler 90 yıl önce bugün vatanımız için mücadele eden, ülkemizin menfaatlerini koruyan kahraman komutan Kubilay’ı katletmişlerdir. Bu zihniyetin kılıcını sallayanlar karanlık güçlerle beraber olup ülkemiz üzerinde kirli emelleri olanların uzantılarıdır. Aynı zihniyetler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizden düşmanı atmak, namusumuzu kurtarmak için verdiği mücadelede karşısına çıkan kirli zihniyettir. Bunlar dün vardı, bugün var, yarında var olacaktır. Bundan dolayı bizler her daim merkezimize vatanımızı, bayrağımızı, dinimizi ve insanımızı alarak bu kirli zihniyetlere hiçbir zaman aman vermeden kardeşçe, bir ve beraber olarak yaşayacağız. Ülkemiz için gözünü kırpmadan canını feda edecek yiğitler bu vatanın bekçileri olmuş, olmaya da devam edecektir. Bu duygu ve düşünceler ile Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, bekçi Şevki ve bekçi Hasan’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.”