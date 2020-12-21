Bartın’ın yaylalarında kar güzelliği 

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN’ın yüksek rakımlı yaylarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, karpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Ulus ilçesindeki Gezen ve Ardıç Yaylaları’nda kar ve sisin yolaçtığı manzara görenleri hayran bıraktı. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bin 100 rakımlı, 2 hektarlık alanı kaplayan Gezen Yaylası’ndaki ağaçlar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.Yayladaki çam ağaçları, kar ve sisle buluşunca görsel şölen sundu. Yaylada, cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaylalardaki kar örtüsü dronla havadan görüntülendi.

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