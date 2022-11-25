Bartın’ı sağanak vurdu

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN’da sağanak etkili olurken, kent merkezindeki birçok bölgede taşkınlar meydana geldi.

Kent merkezinde metrekareye 40 kilogram yağış düşerken, Bartın- Zonguldak yolunda su birikintileri oluştu. Sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Bartın Toptancılar Sitesi’nde de taşkın olurken, belediye ekipleri çalışma başlattı. Orduyeri Mahallesi’nde ise yamaçlardan gelen sel suları, Amasra yolunu doldurdu. Bartın- Ulus yolu ile bazı köylerde derelerin taşmasıyla yolların kısmen hasar gördüğü belirtildi. (DHA)

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