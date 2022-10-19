BARTIN’DAKİ MADEN FACİASI İÇİN ANKARA’DA YAPILMAK İSTENEN EYLEMDE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını Olgunlar Caddesi’ndeki Madenci Anıtı önünde protesto etmek istedi. Eyleme izin vermeyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını 17 Ekim’de Olgunlar Caddesi’nde bulunan Madenci Anıtı önünde protesto etmek istedi. Eylemden önce Madenci Anıtı’nın etrafını bariyerle çeviren polisin, Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin bileşenlerinden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den yalnızca birer temsilcinin alana girişine izin verileceğini söylemesi, diğer eylemcilere ise izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Polis eylemcilerin bir kısmını Karanfil Sokak’a doğru ittirdi. “Kaza değil cinayet” sloganları atarak ilerleyen eylemcilere Karanfil Sokak’ta polis müdahale etti. Bazı eylemciler darp edilerek gözaltına alındı. Müdahalenin ardından tekrar slogan atarak yürümeye başlayan eylemciler Yüksel Caddesi’ndeki İnsanlık Anıtı’na kadar geldi. Polis burada da eylemcilerin bir kısmını darp ederek gözaltına aldı. 20’ye yakın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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İkinci müdahalenin ardından Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nden bir grup Konur Sokak’ta, yere serdikleri baretlerin önünde, Madenci Anıtı önünde yapmalarına izin verilmeyen basın açıklamasını okudu. Açıklamayı okuyan Buse Üçer, sözlerine tedavileri devam eden madencilere acil şifalar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Üçer, şöyle devam etti:

“Sayıştay raporunda kazı derinliğinin 300 metreyi geçmesi nedeniyle grizu riski olduğunun belirtilmesine rağmen, kar uğruna üretime devam edenler, uyarıları dikkate almayanlar, denetimleri yapmayanlar bu katliamın sorumlusudur. Her olayda ortaya atılan trafo bahanesi başlangıçta burada da kullanılmaya çalışılmış, ancak Maden Mühendisleri Odasının girişimleri sonucu grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir.

Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenmedir. Odanın tüm girişimlerine karşın gaz izleme sistemi verilerine ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir. Daha fazla kar için dayatılan üretim zorlaması sonucunda İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesi, özellikle madencilik sektöründe büyük katliamlara yol açıyor.

Bartın’daki katliamda metan gazının patlamaya neden olacak sınır değerleri aşmasının, bunun ‘gözden kaçmasının’ temelinde ‘üretim zorlaması’ vardır. Kamu madenciliğinde dahi bu zihniyetin yerleşmeye başlamış olması durumun vahametini Bartın’da bir kez daha göstermiştir. AKP iktidarı boyunca en az 1989 maden emekçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Madencilerin kaderi haline getirilmeye çalışılan ölümlerin öngörülebilir, bilim ve tekniğin ışığında engellenebilir olduğunu biliyoruz. Yıllardır defalarca dile getirdiğimiz üzere iş cinayetleri kader değil, fıtrat değil, kaza değildir. Kurumlardaki siyasi kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması, gerekli iş güvenliği ekipmanlarının maliyet hesabı yapılarak işçilere verilmemesi, denetimlerin gerçekleştirilmemesi; yukarıda sıralanan sayısız soruna neden olmuş ve göz göre göre bu katliam meydana gelmiştir.

Sadece madenlerde değil, tüm işkollarında işçi sağlığı ve işçi güvenliği sisteminin göçük altında olduğunu yıllardır söylüyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile işçileri piyasanın insafına bırakan bu düzenin değiştirilmesi gerektiğinin yıllardır mücadelesini veriyoruz. Kar hırsı, denetimsizlik, cezasızlık kültürü nedeniyle neredeyse her ay bir Soma yaşıyoruz. Emeğimiz, haklarımız, hayatlarımız ve geleceğimiz için yeter diyoruz.

Tüm sorumlular cezalandırılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Herkesi daha fazla kâr için daha fazla kan dökmekten çekinmeyen bu sermaye düzenini yıkmak, iş cinayetlerinde katledilmediğimiz bir dünyayı kurmak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”