Bartın’da yolcu otobüsü devrildi; 39 yaralı (1)

- Reklam -

Ayhan ACAR/BARTIN(DHA)- BARTIN’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtköy Akçamescit mevkinde meydana geldi. Rize’den Zonguldak’a giden M.E yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -