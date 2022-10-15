Bartın’da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 işçi İstanbul’a getirildi

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Ertan KILIÇ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA)-BARTIN’da Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 25 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 11 madenciden 6’sı Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Yaralı madenciler, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedaviye alındı.

Bartın’daki Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulans uçaklarla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne getirildi. Ambulansa alınan yaralılar, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan biri Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi’nde tedavi altına alınırken, diğer 5 yaralı ise Yanık Merkezi’nde tedavi altına alındı.(DHA)

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(FOTOĞRAFLI)