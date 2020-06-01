BARTIN Valiliği, pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı.





Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirterek, “Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir” denildi.



Valilik, ‘kontrollü sosyal hayat’ konusunda da uyarıda bulunarak, şu açıklamaya yer verdi:



“Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım.”