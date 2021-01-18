Bartın’da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor/ Ek fotoğraflar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN’ın Germencik ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali...