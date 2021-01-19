Bartın’da kar yağışı etkili oluyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü, vatandaşlar işlerine yürüyerek gitti. Kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı gece de devam etti. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini arttırınca yollar beyaza büründü. Vatandaşlar, işlerine yürüyerek gitti.

60 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının devam ettiği kentte, 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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